Trabzonspor'un 51. yıl kutlamaları kapsamında bu akşam Akyazı'da Samsunspor maçıyla yapılacak sezon açılışı öncesi açıklamalarda bulunan başkan Ahmet Ağaoğlu taraftara transfer müjdesi verdi. Ağaoğlu, 28 yaşındaki stoper Zargo Toure'yi bu akşam Trabzon'a getireceklerini söyledi. Ağaoğlu, "Zargo Toure transferinde anlaşma tamam. Bu akşam geliyor" dedi. Toure 2 sezon önce Le Havre'den Lorient'e 1,5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.



Trabzonspor'un diğer stoper transferiyle ilgili de açıklama yapan Ağaoğlu, "Hosseini'de 15 gün süren bir sorun vardı, o sorun bugün ortadan kalktı. Kulübünden çıkış belgelerini aldık. Kısa sürede açıklayacağız"? ifadelerini kullandı.







ZARGO TOURE KİMDİR? ZARGO TOURE KAÇ YAŞINDA?

Profesyonel kariyerine ülkesinin AS Dakar Sacré Coeur takımında başlayan 29 yaşındaki Senegalli oyuncu, sırasıyla US Boulogne, Le Havre, ve Lorient formalarını giydi.

Son üç sezondur Lorient formasını terleten Toure, sağ bek ve ön libero pozisyonlarında da forma giyebiliyor.

Fransa Ligue 1'de 66 maçta forma giyen Senegalli stoper, 5 gol kaydetti. Kariyerinde 326 maça çıkan oyuncu, 7 gol ve 3 asist üretti.