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Son dakika: ile yolları ayırıyor

’ta bir ayrılık daha yaşanıyor. İngiltere’den aldığı teklifi değerlendirmek isteyen , inin gerçekleşmesi için kolaylık sağlanmasını istedi.

Beşiktaşta Pepe depremi!

bir stoperi ile daha yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

da 'de mücadele edecek Wolverhampton'ın kadrosuna katmak istediği , teklifi değerlendirmek istediğini yönetime aktardı. 35 yaşındaki futbolcunun talebini olumlu karşılayan siyah beyazlı yönetim, İngiliz ekibi ile bonservis bedeli pazarlığına başladı. Kulüplerin kısa süre içinde anlaşma sağlaması ve Portekizli oyuncunun Wolverhampton'a inin gerçekleşmesi bekleniyor.

10 yıl süren serüveninin ardından geçen sezon bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olan Pepe, siyah beyazlı takımda çıktığı 35 maçta 2 gol attı.Transferin gerçekleşmesi durumunda Pepe, Tosic ve Mitrovic'in ardından yeni sezon öncesi siyah beyazlı takıma veda eden 3. stoper olacak.

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  • 29 Temmuz 2018, Pazar 17:41
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