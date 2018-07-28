Ekonomik sıkıntıyı çözmek için çözüm arayan Galatasaray yönetiminden flaş bir hamle geldi... Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, ekim ayında olağanüstü mali genel kurula gideceklerini söyledi. Yönetim yeni bütçeyi üyelerin oylarına sunacak.
Yönetimden flaş genel kurul kararı
Ekim ayında yeni bütçe genel kurul üyelerinin oyuna sunulacak
Etiketler: Galatasaray , yönetiminden
- 28 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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