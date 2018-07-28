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Yönetimden flaş genel kurul kararı

Ekim ayında yeni bütçe genel kurul üyelerinin oyuna sunulacak

Yönetimden flaş genel kurul kararı
Ekonomik sıkıntıyı çözmek için çözüm arayan Galatasaray flaş bir hamle geldi... Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, ekim ayında olağanüstü mali genel kurula gideceklerini söyledi. Yönetim yeni bütçeyi üyelerin oylarına sunacak.
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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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