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  1. Kara Kartal'dan ard arda transfer açıklamaları

, 'i kadrosuna katıyor

, 'un 16 yaşındaki kalecisi 'i kadrosuna katıyor.

Başkan açıkladı! Galatasaray ile anlaştık

ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. 2002 doğumlu Emircan ile ilgili Radyospor'a konuşan Sakaryaspor başkanı Cevat Ekşi; "16 yaşındaki kalecimiz 'in i konusunda ile anlaşma sağladık. İki kulüp arasında dostluk devam edecek. Emircan'ın herhangi bir yetiştirme bedeli yok. İkinci transfer satışından %25 pay alacağız." ifadelerini kullandı.

Transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

Emircan Seçgin, geçtiğimiz günlerde Sakaryaspor ile Galatasaray'ın yaptığı hazırlık maçının son 10 dakikasında görev yapmıştı.



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  • 27 Temmuz 2018, Cuma 22:10
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