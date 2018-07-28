Beşiktaş'tan çifte transfer... Siyah-Beyazlılar önceki gün İstanbul'a getirdiği Şili'li stoper Enzo Roco ve Osmanlıspor'dan Umut Nayir'i kadrosuna kattığını duyurdu
ENZO'NUN BONSERVİSİ YOK
Enzo ve Umut'un transferini her iki futbolcunun da Siyah-Beyazlı forma ile çekilmiş fotoğrafları ile açıklayan Beşiktaş, bonservis bedeli ödemeyeceği Şili'li stoperle 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki Roco, Siyah-Beyazlılardan senelik 1.2 milyon Euro kazanacak. Umut Nayir için ise Osmanlıspor'a 2 milyon TL bonservis ödenecek. 4 yıllık sözleşme imzalanan Umut, senelik 1 milyon 750 bin TL garanti ücret alacak
AYAKLARININ TOZUYLA İDMANA ÇIKTILAR
Beşiktaş'ın yeni transferleri Enzo Roco ile Umut Nayir, Siyah-Beyazlı takımın dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanda yerini aldı.
ENZO'NUN BONSERVİSİ YOK
Enzo ve Umut'un transferini her iki futbolcunun da Siyah-Beyazlı forma ile çekilmiş fotoğrafları ile açıklayan Beşiktaş, bonservis bedeli ödemeyeceği Şili'li stoperle 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki Roco, Siyah-Beyazlılardan senelik 1.2 milyon Euro kazanacak. Umut Nayir için ise Osmanlıspor'a 2 milyon TL bonservis ödenecek. 4 yıllık sözleşme imzalanan Umut, senelik 1 milyon 750 bin TL garanti ücret alacak
AYAKLARININ TOZUYLA İDMANA ÇIKTILAR
Beşiktaş'ın yeni transferleri Enzo Roco ile Umut Nayir, Siyah-Beyazlı takımın dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanda yerini aldı.
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