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Roco ve resmen 'ta

, Şili’li stoper ve ’un forveti ’i kadrosuna kattığını açıkladı. Her iki futbolcu da ’ın dünkü idmanında yer aldı

Roco ve Umut Nayir resmen Beşiktaşta
Beşiktaş'tan çifte ... Siyah-Beyazlılar önceki gün 'a getirdiği Şili'li stoper Enzo Roco ve 'dan Umut Nayir'i kadrosuna kattığını duyurdu

​ENZO'NUN BONSERVİSİ YOK
Enzo ve Umut'un transferini her iki futbolcunun da Siyah-Beyazlı forma ile çekilmiş fotoğrafları ile açıklayan , bonservis bedeli ödemeyeceği Şili'li stoperle 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki Roco, Siyah-Beyazlılardan senelik 1.2 milyon Euro kazanacak. Umut Nayir için ise Osmanlıspor'a 2 milyon TL bonservis ödenecek. 4 yıllık sözleşme imzalanan Umut, senelik 1 milyon 750 bin garanti ücret alacak

AYAKLARININ TOZUYLA İDMANA ÇIKTILAR
Beşiktaş'ın yeni transferleri ile , Siyah-Beyazlı takımın dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanda yerini aldı.
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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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