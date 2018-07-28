Kurt Zouma çok yakın

Benfica ile oynayacağı kritik maçlara kilitlenen Fenerbahçe'de transfer harekatı da devam ediyor.



PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Başkan Ali Koç, ilk basın toplantısında verdiği "Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına kadar transferler bitecek" sözü yerine getirmek için tüm şartları zorluyor. Andre Ayew'e imza attırarak kanatta yaşanan soruna çözüm bulan sportif direktör Damien Comolli şimdi de gözünü stoper takviyesine çevirdi. Comolli, teknik direktör Phillip Cocu'nun ilk hedefi olan Kurt Zouma'nın transferi için büyük çaba harcıyor. Alınan bilgilere göre Comolli, Fransız yıldızın menajeriyle el sıkıştı. Ancak Chelsea ile pazarlıklar sürüyor.





FARK 2 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin kiralama bedeli olarak 1.5 milyon Euro teklif ettiği, Chelsea'nin ise 3.5 milyon Euro istediği öğrenildi. Yoğun bir telefon trafiği yaşayan Comolli, 1 hafta içinde bu transferi de bitirmeyi hedefliyor.



HEM GÜÇLÜ HEM DE TEKNİK FENER'E İLAÇ OLUR

Genç yaşına rağmen oldukça deneyimli bir isim olan Kurt Zouma ayrıca çok güçlü bir fiziğe sahip... Yüksek tekniğiyle de fark yaratan Fransız yıldız, Fenerbahçe'ye ilaç olacak bir stoper.