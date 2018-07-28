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'de kardeş payı

İki takım taraftarlarının tribünde yan yana oturduğu maçta 63’te Murat’ın (K.K) gölüyle öne geçti. 73’te maçın sonucunu belirledi

İzmirde kardeş payı
Alıcı leri sonrası Altınordu ile sıkı bir dostluk kuran , ekibi ile dün oynadığı hazırlık maçında sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

ÖRNEK OLDULAR
İzmir'de oynanan maça ağırlığı genç isimlerden kurulu bir kadro ile çıkan Fenerbahçe, 63. dakikada Murat Uçar'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Altınordu, 73'te Muhammed ile eşitliği sağladı ve bu gol aynı zamanda maçın sonucu oldu: 1-1. Karşılaşmada her iki takımın taraftarları tribünde birlikte otururken, ortaya son derece güzel görüntüler ortaya çıktı. Fenerbahçe ve Altınordu taraftarları tüm 'ye örnek oldu.

PHİLLİP COCU'DAN TRANSFER MÜJDESİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Altınordu maçı sonrası, "Verimli bir maç oynadık. Ayew gibi çok yönlü bir oyuncuyu transfer ettiğimiz için çok mutluyum. maçında kadar bir futbolcuyu daha takıma katabiliriz" diye konuştu.
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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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