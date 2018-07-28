Yol Durumu
  1. Kurt Zouma çok yakın
  2. Denizlispor’da oğul geldi, baba gitti

atağı

Janssen’le anlaşan ’den sürpriz bir hamle geldi. Yönetim, için ’ye kiralama teklifi yaptı

Islam Slimani atağı
Forvet i için çalışmalarını sürdüren ve Vincent Janssen'le yeniden anlaşma sağlayan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi... Sarı-Lacivertliler, Leicester City formasını giyen Islam Slimani için girişimlere başladı. Sportif direktör Damien Comolli, İngiliz kulübüne kiralama teklifinde bulundu.

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Geçtiğimiz sezon devre arasında Beşiktaş'ın da gündemine gelen Cezayirli forvet, Newcastle United'a kiralanmıştı. 2016 yılında tam 30 milyon Euro karşılığında Sporting Lizbon'dan transfer edilen Slimani, Premier Lig'de beklentileri karşılayamadı. Geçtiğimiz sezon ligde 16 maçta 1 gol atabilen 30 yaşındaki futbolcu, Leicester yönetimi tarafından gözden çıkarıldı. 1.88 boyundaki Slimani son iki sezondaki kötü performansına rağmen önemli bir potansiyel. Ceza sahasında rakipler için çok büyük bir tehdit.

DA İSTEMİŞTİ
F.Bahçe'nin kiralamak istediği Slimani, geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti.
Etiketler: , , , , , , ,
  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar