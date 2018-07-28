Fatih tokadı!

2017 yılına damga vuran Çeşme 'Alaçatı baskını' ile yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Fatih Terim'i dövdüğü iddia edilen kebapçının, ifadesinde 'darp edildilm' dediği anlaşıldı. Geçen yıl İzmir Alaçatı'da yaşanan olayda, Galatasaray Teknik Direktörü- Fatih Terim, yanına damatları Volkan Bahçekapılı ve Ahmet Baran Çetin ile iki korumasını aldı. Telefonda tartıştığı Selahattin Aydoğdu'nun kebapçı dükkanını bastı. Ortalık karıştı, masa ve sandalyeler havada uçuştu. Terim'in dayak yiyip kaçtığı ileri sürüldü. Aydoğdu, kahraman ilan edildi. Hatta heykeli bile dikildi. Yaşanan kavganın mahkemeye yansıyan tutanaklarını yayımladı. Gerçekler ortaya çıktı. Terim'in Aydoğdu'yu tokatladığı anlaşıldı.
TERİM'İN İFADESİ
Telefonda tartıştık. Selahattin Aydoğdu isimli şahsın dükkanının kapısındaki ortak alana gittim. Aydoğdu'ya önce yumruk attım ve tokatladım. Çalışanlarına dokunmadım
AYDOĞDU'NUN İFADESİ
Bana yumruk atan, darp eden ve hakaret eden Fatih Terim'den ve beraberinde benim dükkanıma gelerek etrafa zarar veren Ahmet Baran Çetin, Volkan Bahçekapılı'dan şikayetçiyim.
MEKANI BASTI
Terim ve damatları mekanı bastı. Ortalık karıştı. Müşteriler büyük korku yaşadı.
BÖYLE KAÇTI
Kebapçı Selo'yu tokatlayan Fatih Terim mekandan böyle kaçtı.
TERİM'İN İFADESİ
Telefonda tartıştık. Selahattin Aydoğdu isimli şahsın dükkanının kapısındaki ortak alana gittim. Aydoğdu'ya önce yumruk attım ve tokatladım. Çalışanlarına dokunmadım
AYDOĞDU'NUN İFADESİ
Bana yumruk atan, darp eden ve hakaret eden Fatih Terim'den ve beraberinde benim dükkanıma gelerek etrafa zarar veren Ahmet Baran Çetin, Volkan Bahçekapılı'dan şikayetçiyim.
MEKANI BASTI
Terim ve damatları mekanı bastı. Ortalık karıştı. Müşteriler büyük korku yaşadı.
BÖYLE KAÇTI
Kebapçı Selo'yu tokatlayan Fatih Terim mekandan böyle kaçtı.
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