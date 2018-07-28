42 bin yıl önce donan solucanlar hayata geri döndürüldü

Bilim-kurgu ile gerçeklik arasındaki uçurumu köprülendiren klonlar, zamanla insanları yıllarca dondurup durdurabilmeyi ümit eden bir alandı. Son amaç, insanları uzun yıllar boyunca gezegenler arası keşiflere izin verecek kadar uzun bir süre boyunca buz içinde tutmak.

Nematodlar (solucanlar), Moskova yakınlarındaki bir laboratuvarda petri tabaklarında hayata geri döndü. Rus araştırmacılar, uygun adayları bulmak için 300'den fazla donmuş solucanı analiz etmek üzere Princeton Üniversitesi, New Jersey, ABD'den jeologlarla çalıştı. Araştırmacılara göre, sadece iki canlı nematod içerdiği görüldü.







Bunlardan bir tanesi 2015 yılında Alazeya nehrinin yakınlarındaki permafrostta bulundu ve yaklaşık 41.700 yaşında olduğuna inanılıyordu. Diğeri ise 2002 yılında bulundu ve ve yaklaşık 32 bin yaşındaydı. Solucanların her ikisi de Rusya'nın en soğuk bölgesi olan Yakutistan'da bulundu.



Antik Pleistosen Devri'nden kalma iki adet nematod (yuvarlak solucan) tüylü mamutlar döneminden beri onları hapseden buzu çözdükten sonra hayata geri dönmeyi başardı. Araştırmacılar, deneyin 'çok-hücreli organizmaların uzun vadede hayatta kalma yeteneklerini' gösterdiğinden, astrobiyoloji ve kryonik alanlarında çığır açabileceğine inanıyor.



