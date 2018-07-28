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Alo Phillip ben Fatih!

, telefonda görüştüğü Hollandalı teknik adama “Bu hamle herkesin hayrına olur” dedi...

Alo Phillip ben Fatih!
Sakaryaspor maçından sonra yaptığı "4 büyükler arasında transfer olmalı" açıklamasıyla gündeme oturan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş bir hamle geldi... Tecrübeli hocanın, Fenerbahçe'yi çalıştıran Phillip Cocu'yla görüştüğü öğrenildi. Terim'in Hollandalı teknik adamı telefonla aradığı ve 4 büyükler arasındaki konusunu görüştüğü öğrenildi. İkili arasındaki konuşmanın çok olumlu geçtiği, Terim ve Cocu'nun yüz yüze de görüşme yapacağı ifade edildi.



GÜNEŞ'LE DE GÖRÜŞECEKLER
Phillip Cocu ile telefonda sürpriz bir görüşme gerçekleştiren 'in temasları sürecek. Tecrübeli hocanın önümüzdeki günlerde de Şenol Güne'le bir araya gelmesi bekleniyor.
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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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