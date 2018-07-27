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Yine ciddi oynayıp turu geçeceğiz

Maçın ardından konuşan , “Avantajı ele geçirdik Rövanşta da aynı ciddiyetle oynayarak tur atlayacağız” dedi

Yine ciddi oynayıp turu geçeceğiz
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Faroe Adaları ekibi Torshavn'ı 2-0 yendiği 90 dakika sonrası konuşan Şenol Güneş, oyunun hakimi olduklarını söyledi.

AVANTAJI KULLANDIK
Tecrübeli teknik adam, "Avantajlı bir skor elde ettik. Ancak kendi sahamızda da ciddi bir şekilde oynayıp kazanmak istiyoruz. Oyuncu yönünden avantajlı olduğumuz için bunu da iyi kullandık" açıklamasını yaptı.
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