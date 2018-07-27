Yine ciddi oynayıp turu geçeceğiz

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Faroe Adaları ekibi Torshavn'ı 2-0 yendiği 90 dakika sonrası konuşan Şenol Güneş, oyunun hakimi olduklarını söyledi.



AVANTAJI KULLANDIK

Tecrübeli teknik adam, "Avantajlı bir skor elde ettik. Ancak kendi sahamızda da ciddi bir şekilde oynayıp kazanmak istiyoruz. Oyuncu yönünden avantajlı olduğumuz için bunu da iyi kullandık" açıklamasını yaptı.