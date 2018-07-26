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'ın yeni i İstanbul'da

'ın için anlaşmaya vardığı Şilili stoper 'yu taşıyan uçak 'na iniş yaptı.

Beşiktaşın yeni transferi Enzo Roco İstanbulda

aradığı stoperi 'da bulmuştu. forması giyen 25 yaşındaki Şilili stoper ile her konuda anlaşma sağlandığı kaydedilmişti.

25 yaşındaki savunmacıyı taşıyan uçak, İstanbul 'na iniş yaptı.

Enzo Roco'nun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

ENZO ROCO KİMDİR?
Futbola Universidad Catolica'da başlayan Enzo Roco, 'da 2014-2015'te Elche ve 2015-2016'da Espanyol'da kiralık olarak forma giydi. 2016'da Cruz Azul'a olan futbolcu son 2 yılını burada geçirdi.

25 yaşındaki stoper, 18 kez Şili forması giydi.

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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe 23:47
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