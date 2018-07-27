Gomisin menajerinden çarpıcı açıklama: Galatasaray Gomisi istemiyor

"En baştan başlıyorum. Bafe (Gomis) geçen sezon başında Galatasaray'la daha iyi maddi şartlardan 4 senelik sözleşme imzalamak istedi. O dönemki yönetim bize "Eğer iyi bir sene geçirirse sezon sonu tekrar şartlarına bakarız" sözü verdi ve biz de mevcut sözleşmeyi imzaladık.



