Gomisin menajerinden çarpıcı açıklama: Galatasaray Gomisi istemiyor

Gomis'in menajerinden çarpıcı açıklama: "Galatasaray Gomis'i istemiyor"
Transfer yapabilmek için oyuncu satışı yapmaya çalışan Galatasaray'da Bafetimbi Gomis gözden çıkarıldı.
27 Temmuz 2018 Cuma, 08:58:02 Güncelleme: 08:58:27
Gomis'in menajerinden çarpıcı açıklama: "Galatasaray Gomis'i istemiyor"
Gomis'in menajerinden çarpıcı açıklama: "Galatasaray Gomis'i istemiyor"
Gomis'in menajerinden çarpıcı açıklama: "Galatasaray Gomis'i istemiyor"
Gomis'in menajerinden çarpıcı açıklama: "Galatasaray Gomis'i istemiyor"
Gomis'in menajerinden çarpıcı açıklama: "Galatasaray Gomis'i istemiyor"
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