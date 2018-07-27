Yol Durumu

Gomis'in menajerinden çarpıcı açıklama: "Galatasaray Gomis'i istemiyor"

Transfer yapabilmek için oyuncu satışı yapmaya çalışan Galatasaray'da Bafetimbi Gomis gözden çıkarıldı.

27 Temmuz 2018 Cuma, 08:58:02 Güncelleme: 08:58:27
Gomis'in menajerinden çarpıcı açıklama: "Galatasaray Gomis'i istemiyor"
  • 1
  • 9
Gomisin menajerinden çarpıcı açıklama: Galatasaray Gomisi istemiyor

Gomis'in menajeri Mendy olay yaratacak açıklamalarda bulundu: Sabah'a konuşan Mendy, "Galatasaray geçen sezon başı bize sözleşme konusunda söz vermişti. Ama bırakın bunu tutmayı Gomis'i bırakmaya bile hazır olduklarını gördük" dedi.

Gomis'in menajerinden çarpıcı açıklama: "Galatasaray Gomis'i istemiyor"
  • 2
  • 9
Gomisin menajerinden çarpıcı açıklama: Galatasaray Gomisi istemiyor

Gomis'in zam istediği haberleri son günlerde gündemi meşgul ediyordu. SABAH'a konuşan Gomis'in menajeri Patrick Mendy, son gelişmelerle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı:

Gomis'in menajerinden çarpıcı açıklama: "Galatasaray Gomis'i istemiyor"
  • 3
  • 9
Gomisin menajerinden çarpıcı açıklama: Galatasaray Gomisi istemiyor

"En baştan başlıyorum. Bafe (Gomis) geçen sezon başında Galatasaray'la daha iyi maddi şartlardan 4 senelik sözleşme imzalamak istedi. O dönemki yönetim bize "Eğer iyi bir sene geçirirse sezon sonu tekrar şartlarına bakarız" sözü verdi ve biz de mevcut sözleşmeyi imzaladık.

Gomis'in menajerinden çarpıcı açıklama: "Galatasaray Gomis'i istemiyor"
  • 4
  • 9
Gomisin menajerinden çarpıcı açıklama: Galatasaray Gomisi istemiyor

Galatasaray şampiyon oldu ve Bafe gol rekorları kırdı. Biz de (İkizi Etienne Mendy ile birlikte) imza atarken aldığımız sözleri görüşmek için İstanbul'a geldik.

Gomis'in menajerinden çarpıcı açıklama: "Galatasaray Gomis'i istemiyor"
  • 5
  • 9
Gomisin menajerinden çarpıcı açıklama: Galatasaray Gomisi istemiyor

BIRAKMAYA HAZIRLAR
Elbette yönetimin değiştiğini biliyorduk ama kulübün yönetimden bağımsız bir duruşu olacağını düşünmüştük. Ancak bize UEFA şartlarından dolayı ücret yükseltmenin mümkün olmadığını söylediler. En önemlisi biz bu görüşmede Gomis'i bırakmaya hazır olduklarını gördük.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
5 sn kaldı B36 Torshavn - Beşiktaş maçından kareler
B36 Torshavn - Beşiktaş maçından kareler