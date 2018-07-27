Galatasaray'ın forveti Bafetimbi Gomis'le ilgili de konuşan Andre Ayew
"O şehrin karşı tarafındaki takım için oynuyor" ifadelerini kullandı. Ayew'in Gomis'le ilgili açıklamaları şöyle: "Gomis'i de uzun yıllardır tanıyorum. Elbette zaman zaman görüşüyoruz ama artık o bir tarafta, ben diğer taraftayım. Onunla karşı karşıya oynayacak olmak renkli ve heyecanlı olacak. Hepimiz kazanmak istiyoruz"
Açıklamalardan öne çıkanlar
Comolli: "Ayew hücum hattımız için önemli bir takviye oldu. Cocu'nun da takımda görmek istediği isimlerin başına geliyordu. Bugün bireysel idman yapıp yarın takıma katılacak. Kendisi fit durumda, Swansea ile sezon başından bu yana çalışıyordu."
"Ayew bir yıl kiralık olarak forma giyecek, istediğimiz takdirde kadromuza katma opsiyonumuz bulunuyor."
Andre Ayew: "Fenerbahçe'den bana karşı bir ilgi olduğu söylendiğinde mutlu oldum. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, bunu önceden biliyordum. Yeni projeleri var. Bu projelere inandım ve buraya geldim. Fenerbahçe'nin geleceği gerçekten parlak."
Comolli: "Andre Ayew çok yönlü bir futbolcu. Bir oyuncuya 'Fenerbahçe'ye neden geldiniz?' diye sorarsanız, o da size 'Kazanmak için geldim' diyecektir."
Andre Ayew: "Valbuena ile beraber oynadık. Onunla tekrar oynayacak olmaktan mutluyum. Gittiği her yerde kendisini kanıtladı. Onu çok iyi tanıyorum, kalitesini ve yapabileceklerini biliyorum. Tam bir winner."
"O şehrin karşı tarafındaki takım için oynuyor" ifadelerini kullandı. Ayew'in Gomis'le ilgili açıklamaları şöyle: "Gomis'i de uzun yıllardır tanıyorum. Elbette zaman zaman görüşüyoruz ama artık o bir tarafta, ben diğer taraftayım. Onunla karşı karşıya oynayacak olmak renkli ve heyecanlı olacak. Hepimiz kazanmak istiyoruz"
Açıklamalardan öne çıkanlar
Comolli: "Ayew hücum hattımız için önemli bir takviye oldu. Cocu'nun da takımda görmek istediği isimlerin başına geliyordu. Bugün bireysel idman yapıp yarın takıma katılacak. Kendisi fit durumda, Swansea ile sezon başından bu yana çalışıyordu."
"Ayew bir yıl kiralık olarak forma giyecek, istediğimiz takdirde kadromuza katma opsiyonumuz bulunuyor."
Andre Ayew: "Fenerbahçe'den bana karşı bir ilgi olduğu söylendiğinde mutlu oldum. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, bunu önceden biliyordum. Yeni projeleri var. Bu projelere inandım ve buraya geldim. Fenerbahçe'nin geleceği gerçekten parlak."
Comolli: "Andre Ayew çok yönlü bir futbolcu. Bir oyuncuya 'Fenerbahçe'ye neden geldiniz?' diye sorarsanız, o da size 'Kazanmak için geldim' diyecektir."
"VALBUENA TAM BİR KAZANAN"
Andre Ayew: "Valbuena ile beraber oynadık. Onunla tekrar oynayacak olmaktan mutluyum. Gittiği her yerde kendisini kanıtladı. Onu çok iyi tanıyorum, kalitesini ve yapabileceklerini biliyorum. Tam bir winner."
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