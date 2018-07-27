"VALBUENA TAM BİR KAZANAN"

"GOMIS'E KARŞI OYNAMAK KEYİFLİ OLACAK"

"NEREDE OYNAYACAĞINA COCU KARAR VERECEK"

"KAÇ GOL ATACAĞIMI SÖYLEYEMEM"

Galatasaray 'ın forveti Bafetimbi Gomis 'le ilgili de konuşan Andre Ayew "O şehrin karşı tarafındaki takım için oynuyor" ifadelerini kullandı. Ayew'in Gomis'le ilgili açıklamaları şöyle: "Gomis'i de uzun yıllardır tanıyorum. Elbette zaman zaman görüşüyoruz ama artık o bir tarafta, ben diğer taraftayım. Onunla karşı karşıya oynayacak olmak renkli ve heyecanlı olacak. Hepimiz kazanmak istiyoruz"Açıklamalardan öne çıkanlarComolli: "Ayew hücum hattımız için önemli bir takviye oldu. Cocu'nun da takımda görmek istediği isimlerin başına geliyordu. Bugün bireysel idman yapıp yarın takıma katılacak. Kendisi fit durumda, Swansea ile sezon başından bu yana çalışıyordu.""Ayew bir yıl kiralık olarak forma giyecek, istediğimiz takdirde kadromuza katma opsiyonumuz bulunuyor."Andre Ayew: " Fenerbahçe 'den bana karşı bir ilgi olduğu söylendiğinde mutlu oldum. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, bunu önceden biliyordum. Yeni projeleri var. Bu projelere inandım ve buraya geldim. Fenerbahçe'nin geleceği gerçekten parlak."Comolli: "Andre Ayew çok yönlü bir futbolcu. Bir oyuncuya 'Fenerbahçe'ye neden geldiniz?' diye sorarsanız, o da size 'Kazanmak için geldim' diyecektir."Andre Ayew: "Valbuena ile beraber oynadık. Onunla tekrar oynayacak olmaktan mutluyum. Gittiği her yerde kendisini kanıtladı. Onu çok iyi tanıyorum, kalitesini ve yapabileceklerini biliyorum. Tam bir winner."Andre Ayew: "Gomis'i de uzun yıllardır tanıyorum. Elbette zaman zaman görüşüyoruz ama artık o bir tarafta, ben diğer taraftayım. Onunla karşı karşıya oynayacak olmak renkli ve heyecanlı olacak. Hepimiz kazanmak istiyoruz." Andre Ayew: "Fenerbahçe taraftarı şu an beni en çok heyecanlandıran şey. Marsilya ile burada oynadığımız maç hala aklımda. O gün taraftarlar muhteşemdi. Görmek için sabırsızlanıyorum"Comolli: "Ayew çok yönlü bir oyuncu. Birçok mevkide oynayabiliyor olması çok güzel. Nerede oynayacağı konusunda ben değil Cocu düşünecek. Ben bunun stresini yaşamayacağım!"Andre Ayew: "Kaç gol atacağımı söyleyemem. Çünkü buradaki tek hedefim şampiyonluk yaşamak. Stephen Appiah, milli takımımızın menajeri. Buraya gelmeden önce kendisiyle tabii ki görüştüm. Kesinlikle buraya gelmemi söyledi." Andre Ayew: "Yeni bir ülkeye geldim fakat bundan önce de birçok farklı takımda ve ülkede oynadım. Uyum sürecini çabuk atlatıp, faydalı olacağım."

"ANDRE AYEW COCU'NUN İSTEDİĞİ ÖZELLİKLERİ TAŞIYOR"

Comolli: "Ayew'in sadece Marsilya'da parlak bir dönem geçirdiğini düşünmüyorum, Premier League'de de çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ayew'in enerjik yapısı, yeteneği ve hücumdaki zenginliği tam da hocamız Cocu'nun istediği özellikleri taşıyor. Bize çok büyük değer katacak." Andre Ayew: "Damien Comolli beni arayıp büyük bir kulübe ve büyük bir projeye gelmek ister misin dedi, kabul ettim."