Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Oktay Mahmuti'nin yerine yeni başantrenörünü buldu. Sarı-kırmızılılar, anlaşmaya vardığı Başantrenör Ertuğrul Erdoğan ile sözleşme imzaladı. Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen imza törenine Galatasaray Başkan Yardımcıları Yusuf Günay, Kaan Kançal, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Cansever ve Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya katıldı.
Galatasaray Ertuğrul Erdoğan ile sözleşme imzaladı! Ertuğrul Erdoğan kimdir?
Galatasaray Basketbol Takımı Oktay Mahmuti'den boşalan koltuğa son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u çalıştıran Ertuğrul Erdoğan'ı getirdi. Erdoğan bir dönem Fenerbahçe'de de çalışmıştı.
Etiketler: Ertuğrul Erdoğan , Galatasaray , Oktay Mahmuti
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