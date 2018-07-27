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ile sözleşme imzaladı! Ertuğrul Erdoğan kimdir?

Basketbol Takımı 'den boşalan koltuğa son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u çalıştıran 'ı getirdi. Erdoğan bir dönem Fenerbahçe'de de çalışmıştı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Oktay Mahmuti'nin yerine yeni başantrenörünü buldu. Sarı-kırmızılılar, anlaşmaya vardığı Başantrenör Ertuğrul Erdoğan ile sözleşme imzaladı. Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen imza törenine Galatasaray Başkan Yardımcıları Yusuf Günay, Kaan Kançal, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Cansever ve Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya katıldı.

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  • 27 Temmuz 2018, Cuma 17:33
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