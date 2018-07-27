Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew, imzayı atıyor. Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Ganalı futbolcu bu sabah sağlık kontrolünden geçti.
Instagram hesabından paylaşımda bulunan Ayew, Fenerbahçe tişört ile poz verdi.
Skorer'in edindiği bilgiye göre 1.2 milyon euro kiralama bedeli ödenen yıldız futbolcu için bugün 14:00'te basın toplantısı düzenlenecek
Instagram hesabından paylaşımda bulunan Ayew, Fenerbahçe tişört ile poz verdi.
Skorer'in edindiği bilgiye göre 1.2 milyon euro kiralama bedeli ödenen yıldız futbolcu için bugün 14:00'te basın toplantısı düzenlenecek
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.