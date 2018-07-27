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Son dakika: sağlık kontrolünden geçti! İşte Ayew'in ilk görüntüleri

'nin yeni  sağlık kontrolünden geçti, Sarı-Lacivertli tişörtle fotoğrafını paylaştı.

Ayew paylaştı! İşte ilk görüntüler
'nin yeni i , imzayı atıyor. Dün akşam saatlerinde 'a gelen Ganalı futbolcu bu sabah sağlık kontrolünden geçti.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Ayew, Fenerbahçe tişört ile poz verdi.

Skorer'in edindiği bilgiye göre 1.2 milyon euro kiralama bedeli ödenen yıldız futbolcu için bugün 14:00'te basın toplantısı düzenlenecek
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  • 27 Temmuz 2018, Cuma 12:12
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