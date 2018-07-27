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İşte Lefter Küçükandonyadis sezonu 1. hafta programı

2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu 1. Hafta programı açıklandı. Maçlar hangi gün oynanacak ve saat kaçta başlayacak?

Süper Ligde ilk haftanın programı belli oldu

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 6 Ağustos'ta yapılacak olan Play-Off Turu kura çekimi sonrasında ligin 2, 3 ve 4. hafta programı; 30 - 31 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi grup müsabakaları fikstürü çekimi sonrasında ise ilk yarının kalan 13 haftası ilan edilecek.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak 1. hafta maç programı şöyle:

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  • 27 Temmuz 2018, Cuma 17:43
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