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Kartal avantajı kaptı! B36 Torshavn: 0 - : 2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA 2. ön eleme turu ilk maçında , deplasmanda 'nın B36 Torshavn takımı karşısında 2-0 galip geldi.

Kartal avantajı kaptı!

UEFA 2. ön eleme turu ilk maçında , deplasmanda 'nın B36 Torshavn takımı karşısında 2-0 galip geldi.

8. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Caner Erkin'in uzun pasında ceza sahası girişinde topla buluşan Lens, meşin yuvarlağı göğsüyle düzeltip sol çaprazdan şutunu çekti ve topu ağlara gönderdi: 1-0.

14. dakikada Adriano ceza sahası dışından şutunu çekti, meşin yuvarlak auta gitti.

16. dakikada ev sahibi ekibin kullandığı köşe vuruşu sonrası Beşiktaş ceza sahası içinde oluşan karambolde siyah-beyazlılar, tehlikenin büyümesine izin vermedi.

26. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Gökhan Gönül ön direkte meşin yuvarlağa topuğuyla dokunarak siyah-beyazlıları 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

45+1. dakikada Larin ceza yayı içinde sert vurdu, top az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Ayrıntılar geliyor...

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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe 21:04
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