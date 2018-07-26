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'ın yeni savunmacısı ! Yeni Enzo Roco kimdir?

Tosic ve Mitrovic'in satılmasının ardından stoper arayışında olan , 'da forma giyen ve kulübü ile el sıkıştı. 25 yaşındaki yeni in akşam saatlerinde 'da olması bekleniyor.

Beşiktaşın yeni savunmacısı Enzo Roco! Yeni transfer Enzo Roco kimdir?

aradığı stoperi 'da buldu. 1,91 boyunda olan Şili'li savunmacı ve kulübü ile her konuda anlaşan siyah beyazlılar i resmen açıklaması bekleniyor. Beşiktaş scout ekibinin çalışması sonucu gerçekleşen transferin uzun vadeli bir yatırım olarak planlanıyor.

ENZO ROCO İLE 3+1 YILLIK ANLAŞMA
Beşiktaş yönetimi ile 3+1 yıllığına anlaştı. Geçen sezonu Meksika takımlarından 'da geçiren Enzo Roco'nun, serbest statüsünde olduğu için bonservis sorunu bulunmuyor.

Şili 'nda da forma giyen Enzo Roco geçtiğimiz sezon Cruz Azul formasıyla 31 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe 22:08
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