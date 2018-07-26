Siyah beyazlıların Avrupa Ligi ön elemedeki rakibi Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn ile bugün karşı karşıya geliyor. Peki temsilcimiz Beşiktaş'ın maçı saat kaçta? Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılma noktasında ilk sınavına bugün çıkıyor. Beşiktaş'ın ön eleme maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte kritik maça dair tüm detaylar...
B36 Torshavn, ilk önce Cebelitarık ekibi St Joseph's iki maç sonunda penaltılarla daha sonra da OFK Titograd'ı eleyerek 2. ön eleme turuna geldi.
Geçen sezon kendi ligini 3. sırada bitiren B36 Torshavn, bu sezon 15 haftası geride kalan ligde 4. sırada yer alıyor.
Siya-beyazlıların rakibi iç saha maçlarını Torshavn şehrindeki 5 bin kapasiteli Gundadalur Stadı'nda oynuyor.
Faroe Adaları ekibi daha önce 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'yle UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaştı. Fenerbahçe rakibini İstanbul'da 4-0, deplasmanda ise 5-0 yenerek elemişti.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk ayağında deplasmanda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile oynayacağı maçı Ukrayna Futbol Federasyonundan hakem Yevhen Aranovskiy yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Torshavn kentindeki Gundadalur Stadı'nda 26 Temmuz Perşembe günü TSİ 21.00'de başlayacak mücadelede Aranovskiy'nin yardımcılıklarını Serhiy Bekker ile Semen Shlonchak üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Vitaliy Romanov olacak.
B36 TORSHAVN-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?B36 Torshavn Beşiktaş maçı 26 Temmuz Perşembe saat 21.00'de Gundadalur Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1'de yayınlanacak. Rövanş mücadelesi ise 2 Ağustos Perşembe günü Vodafone Park'ta oynanacak..
B36 Torshavn, ilk önce Cebelitarık ekibi St Joseph's iki maç sonunda penaltılarla daha sonra da OFK Titograd'ı eleyerek 2. ön eleme turuna geldi.
Geçen sezon kendi ligini 3. sırada bitiren B36 Torshavn, bu sezon 15 haftası geride kalan ligde 4. sırada yer alıyor.
Siya-beyazlıların rakibi iç saha maçlarını Torshavn şehrindeki 5 bin kapasiteli Gundadalur Stadı'nda oynuyor.
Faroe Adaları ekibi daha önce 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'yle UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaştı. Fenerbahçe rakibini İstanbul'da 4-0, deplasmanda ise 5-0 yenerek elemişti.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk ayağında deplasmanda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile oynayacağı maçı Ukrayna Futbol Federasyonundan hakem Yevhen Aranovskiy yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Torshavn kentindeki Gundadalur Stadı'nda 26 Temmuz Perşembe günü TSİ 21.00'de başlayacak mücadelede Aranovskiy'nin yardımcılıklarını Serhiy Bekker ile Semen Shlonchak üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Vitaliy Romanov olacak.
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