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Torshavn - maçı ne zaman? B36 Torshavn-Beşiktaş maçı hangi kanalda? B36 Torshavn-Beşiktaş maçı saat kaçta?

Avrupa macerasına bugün start veriyor. Beşiktaş ön eleme turunda 'ndan Torshavn ile karşılacak. Geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarılara imza atan Beşiktaş'ın B36 Torshavn-Beşiktaş maçı ne zaman? saat kaçta? Hangi kanalda? İşte B36 Torshavn-Beşiktaş maçına dair tüm detaylar...

B36 Torshavn - Beşiktaş maçı ne zaman?
Siyah beyazlıların ön elemedeki rakibi 'ndan Torshavn ile bugün karşı karşıya geliyor. Peki temsilcimiz 'ın maçı saat kaçta? Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılma noktasında ilk sınavına bugün çıkıyor. Beşiktaş'ın ön eleme maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte kritik maça dair tüm detaylar...

B36 TORSHAVN-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

B36 Torshavn Beşiktaş maçı Perşembe saat 21.00'de Gundadalur Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1'de yayınlanacak. Rövanş mücadelesi ise 2 Ağustos Perşembe günü Vodafone Park'ta oynanacak..

B36 Torshavn, ilk önce Cebelitarık ekibi St Joseph's iki maç sonunda penaltılarla daha sonra da OFK Titograd'ı eleyerek 2. ön eleme turuna geldi.
Geçen sezon kendi ligini 3. sırada bitiren B36 Torshavn, bu sezon 15 haftası geride kalan ligde 4. sırada yer alıyor.

Siya-beyazlıların rakibi iç saha maçlarını Torshavn şehrindeki 5 bin kapasiteli Gundadalur Stadı'nda oynuyor.

Faroe Adaları ekibi daha önce 2006-2007 sezonunda 'yle Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaştı. Fenerbahçe rakibini 'da 4-0, deplasmanda ise 5-0 yenerek elemişti.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk ayağında deplasmanda Faroe Adaları temsilcisi oynayacağı maçı Ukrayna Futbol Federasyonundan hakem Yevhen Aranovskiy yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Torshavn kentindeki Gundadalur Stadı'nda 26 Temmuz Perşembe günü TSİ 21.00'de başlayacak mücadelede Aranovskiy'nin yardımcılıklarını Serhiy Bekker ile Semen Shlonchak üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Vitaliy Romanov olacak.
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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe 12:46
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