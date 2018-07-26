Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Sakaryaspor'la deplasmanda oynadığı hazırlık maçını 3-0 kazandı. Karşılaşmaya atak başlayan Cimbom, 6. dakikada yeni transferi Muğdat Çelik'in savunma arkasına yaptığı koşu sonrası attığı golle 1-0 öne geçti. 21'de Feghouili'nin pasını cezas sahası içinden düzgün bir vuruşla ağlara yollayan Belhanda skoru 2-0'a getirdi. 42'de Maicon'un ceza sahasında doldurduğu topu iyi takip eden Sinan Gümüş takımının üçüncü golünü kaydetti ve maçın sonucunu tayin etti: 3-0.
Cimbom’a Sakarya’da 45 dakika yetti
Sarı-Kırmızılılar Sakarya ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçını 6’da Muğdat, 21’de Belhanda ve 42’de Sinan’ın golleriyle kazandı. Taraftarlarına umut verdi...
Etiketler: Sakarya , Sinan Gümüş , belhanda , Galatasaray
- 26 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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