Cimbom’a Sakarya’da 45 dakika yetti

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Sakaryaspor'la deplasmanda oynadığı hazırlık maçını 3-0 kazandı. Karşılaşmaya atak başlayan Cimbom, 6. dakikada yeni transferi Muğdat Çelik'in savunma arkasına yaptığı koşu sonrası attığı golle 1-0 öne geçti. 21'de Feghouili'nin pasını cezas sahası içinden düzgün bir vuruşla ağlara yollayan Belhanda skoru 2-0'a getirdi. 42'de Maicon'un ceza sahasında doldurduğu topu iyi takip eden Sinan Gümüş takımının üçüncü golünü kaydetti ve maçın sonucunu tayin etti: 3-0.