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Cimbom’a ’da 45 dakika yetti

Sarı-Kırmızılılar ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçını 6’da Muğdat, 21’de ve 42’de Sinan’ın golleriyle kazandı. Taraftarlarına umut verdi...

Cimbom’a Sakarya’da 45 dakika yetti
Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Sakaryaspor'la deplasmanda oynadığı hazırlık maçını 3-0 kazandı. Karşılaşmaya atak başlayan Cimbom, 6. dakikada yeni transferi Muğdat Çelik'in savunma arkasına yaptığı koşu sonrası attığı golle 1-0 öne geçti. 21'de Feghouili'nin pasını cezas sahası içinden düzgün bir vuruşla ağlara yollayan Belhanda skoru 2-0'a getirdi. 42'de Maicon'un ceza sahasında doldurduğu topu iyi takip eden Sinan Gümüş takımının üçüncü golünü kaydetti ve maçın sonucunu tayin etti: 3-0.
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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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