Beşiktaş, Mehmet Umut Nayir'in transferi konusunda Osmanlıspor ile anlaştı.

Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2 milyon lira bonservis ve Umut Nayir'in satışından yüzde 25 pay karşılığında Beşiktaş ile anlaşmaya vardık." ifadesini kullandı.

Geçen sezon MKE Ankaragücü'nde kiralık oynayan 25 yaşındaki golcü futbolcu, Osmanlıspor ile sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

Beşiktaş Kulübü, ileride doğabilecek olası hukuki sorunlarla karşılaşmamak için Osmanlıspor ile anlaşma yolunu tercih etti.



UMUT NAYİR KİMDİR?

28 Haziran 1993'de İstanbul'da dünyaya gelen Umut Nayir, futbola Albayrak kulübünde başladı. 2011 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandığında ise Gençlerbirliği ile deneme antrenmanlarına çıktı, kadronun şişkin olması nedeniyle Ankaragücü'ne transfer oldu. İki sezon Ankaragücü altyapısında forma giyen 1,91 boyundaki dev forvet daha sonra A Takıma yükseldi. İlk sezonda TFF 1. Lig'de 26 maçta 8 gol atan Umut bir sonraki sezon 2. Lig'de 33 maçta 30 gol atarak çıkışını sürdürdü.

Ankaragücü'nden Osmanlıspor'a transfer olan Umut Nayir, 2015-2016 sezonunun devre arasında Yeni Malatyaspor'a kiralandı. Yarım sezonda 16 maçta 5 gol attı.

Umut, 2016-2017 sezonunda ise Göztepe'ye kiralandı. Golcü futbolcu 35 maçta 18 gol atarak takımının Süper Lig'e yükselmesinde büyük katkı sağladı. Göztepe'nin yıllar sonra Süper Lig'e dönmesinde büyük rol oynayan Umut, daha sonra Ankaragücü'ne kiralanmış ve burada da başarılı performansını sürdürmüştü. Ankaragücü'nde geçen sezon 29 maçta forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, 14 gol 3 asistlik performans sergiledi.

HUKUK FAKÜLTESİNDE ÖĞRENCİ

Profesyonel futbolculuğunun yanı sıra Ankara Üniversitesi'nde hukuk eğitimi gören Umut Nayir, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandıktan sonra geldiği başkentte önce Gençlerbirliği ile antrenmanlara çıktığını, kırmızı-siyahlı takımdaki kadro kalabalıklığı nedeniyle MKE Ankaragücü'ne geçmişti. Umut, o dönem yaptığı açıklamada "İstanbul'da amatör oynuyordum. Profesyonel bir altyapı süreci geçiremediğim için başta bunun sıkıntılarını çektim." demişti.