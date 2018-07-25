Fener'de tempo iyice arttı

Fenerbahçe'de Cocu'nun ağır idmanları dün de devam etti. Sabah ve akşam olmak üzere 2 çalışma yapan Fenerli futbolcular, yüksek tempoda zaman zaman zorlansalarda şikayetçi olmadılar!
KİŞİYE ÖZEL PROGRAM
Sabah yapılan çalışmanın 2. bölümü taktik ağırlıklı geçerken, akşam saatlerinde kondisyon aırlıklı çalışma yapıldı. Fenerbahçe'de bazı futbolculara özel çalışma programı uygulandığı da gelen haberler arasında. Benfica maçına kadar takımı mümkün olan en hazır hale getirmeye çalışan Hollandalı teknik dama, Samandıra'ya gelen sportif direktör Damien Comolli ile bir de bir görüşme yaptı. İkili toplantıda takımın son durumunu masaya yatırdı.
AATİF AMELİYAT OLDU
Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Aatıf Chahechouhe, menisküs ameliyatı geçirdi. Fenerbahçe sağlık heyetinin hedefi 32 yaşındaki futbolcunun, Süper- Lig'in ilk haftasındaki Bursaspor maçına kadar hazır hale gelmesi.
KİŞİYE ÖZEL PROGRAM
Sabah yapılan çalışmanın 2. bölümü taktik ağırlıklı geçerken, akşam saatlerinde kondisyon aırlıklı çalışma yapıldı. Fenerbahçe'de bazı futbolculara özel çalışma programı uygulandığı da gelen haberler arasında. Benfica maçına kadar takımı mümkün olan en hazır hale getirmeye çalışan Hollandalı teknik dama, Samandıra'ya gelen sportif direktör Damien Comolli ile bir de bir görüşme yaptı. İkili toplantıda takımın son durumunu masaya yatırdı.
AATİF AMELİYAT OLDU
Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Aatıf Chahechouhe, menisküs ameliyatı geçirdi. Fenerbahçe sağlık heyetinin hedefi 32 yaşındaki futbolcunun, Süper- Lig'in ilk haftasındaki Bursaspor maçına kadar hazır hale gelmesi.
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