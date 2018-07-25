David Ospina için 2 milyon

Beşiktaş Ospina için bugün ilk adımı atacak... Fabri'yle yolları ayıran Siyah- Beyazlı yönetim kaleci arayışlarında ilk sıraya aldıkları Arsenal'li Ospina için İngiliz kulübüne ilk teklifi sunacak. Arsenal'in Leno'yu transfer etmesinin ardından 3. kaleci durumuna düşen Ospina'nın ayrılmak istediği ortaya çıktı.
2020'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Arsenal'le 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli eldiveni satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Beşiktaşlı yöneticilerin İngiliz kulübüne 1 yıl için 2 milyon Euro önereceği öne sürüldü.
VERİLECEK CEVAP BEKLENİYOR
Beşiktaş Yönetimi'nin satın alma opsiyonu olarak da Arsenal'e 4 milyon Euro önereceği gelen bilgiler arasında. İngiliz kulübünün bu teklife vereceği cevap olumsuz olursa B Planı devreye girecek.
B PLANI HARUN&BABACAN
Beşiktaş Ospina'dan olumsuz bir sonuç alırsa Bursasporlu Harun Tekin ve Başakşehirli Volkan Babacan alternatifleri üzerinde duruyor. Ancak ilk tercihin David Ospina olduğu biliniyor.
2020'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Arsenal'le 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli eldiveni satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Beşiktaşlı yöneticilerin İngiliz kulübüne 1 yıl için 2 milyon Euro önereceği öne sürüldü.
VERİLECEK CEVAP BEKLENİYOR
Beşiktaş Yönetimi'nin satın alma opsiyonu olarak da Arsenal'e 4 milyon Euro önereceği gelen bilgiler arasında. İngiliz kulübünün bu teklife vereceği cevap olumsuz olursa B Planı devreye girecek.
B PLANI HARUN&BABACAN
Beşiktaş Ospina'dan olumsuz bir sonuç alırsa Bursasporlu Harun Tekin ve Başakşehirli Volkan Babacan alternatifleri üzerinde duruyor. Ancak ilk tercihin David Ospina olduğu biliniyor.
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