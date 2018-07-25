B36 Torshavn Beşiktaş maçı ile UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele başlıyor. Siyah Beyazlı temsilcimiz Beşiktaş'ın ilk maç için Faroe Adaları'na yolculuk edeceği B36 Torshavn maçı, bir sonraki tur için avantaj elde etmek istediği karşılaşma olacak. Peki, B36 Torshavn Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?



Kara Kartallar, B36 Torshavn taımını 2. turda geçerse, 3. turda Norveç ekibi Lilleström SK ve Avusturya takımı LASK Linz eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

B36 TORSHAVN BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



B36 Torshavn Beşiktaş maçı 26 Temmuz Perşembe saat 21.00'de Gundadalur Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1'de yayınlanacak. Rövanş mücadelesi ise 2 Ağustos Perşembe günü Vodafone Park'ta oynanacak.





BEŞİKTAŞ, B36 TORSHAVN MAÇI HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 26 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışmaları yaptığı aktarıldı.

Antrenmanın yarı sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla tamamlandığı bildirildi.

Siyah-beyazlı takım, karşılaşma için yarın özel uçakla Faroe Adaları'na gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı statta yapacak.





BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİNİ YAKINDAN TANIYALIM: B36 TORSHAVN

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UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turunda 0-0'ın rövanşında Karadağ temsilcisi OFK Titograd'ı deplasmana 2-1 yenen B36 Torshavn, siyah-beyazlı takımın rakibi oldu.



Beşiktaş, ilk maçı 26 Temmuz'da Faroe Adaları'nda, rövanşını ise 2 Ağustos'ta Vodafone Park'ta yapacak.



B36 Torshavn, ilk önce Cebelitarık ekibi St Joseph's iki maç sonunda penaltılarla daha sonra da OFK Titograd'ı eleyerek 2. ön eleme turuna geldi.



Geçen sezon kendi ligini 3. sırada bitiren B36 Torshavn, bu sezon 15 haftası geride kalan ligde 4. sırada yer alıyor.



Siya-beyazlıların rakibi iç saha maçlarını Torshavn şehrindeki 5 bin kapasiteli Gundadalur Stadı'nda oynuyor.



Faroe Adaları ekibi daha önce 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'yle UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaştı. Fenerbahçe rakibini İstanbul'da 4-0, deplasmanda ise 5-0 yenerek elemişti.