Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından birçok takımla masaya oturan Yasin Öztekin'in yeni adresi belli oldu... Bursaspor'la sözleşme imzalaması beklenen yıldız futbolcu dün sürpriz bir kararla Göztepe'nin yolunu tuttu. Sabah İzmir'e giden ve sağlık kontrolünden geçen Yasin Öztekin ardından İzmir kulübü ile masaya oturdu. Taraflar iki yıllığına anlaşma sağladı.