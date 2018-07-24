Trazonspor'da Hossein krizi yaşanıyor. Bordo-Mavililer yaklaşık 20 gündür İranlı stoper Majid Hosseini'nin transferi için uğraş veriyor. Oyuncunun sözleşmesindeki, Buy-out yani 100 bin dolar yatırılırsa serbest kalır' maddesini kullanarak genç oyuncuyu Türkiye'ye getirilmişti.
3 YILLIK İMZA ATILACAKTI
Üstelik KAP'a da transfer görüşmelerinin başlandığına dair resmi açıklama yapmıştı. Dün yapılacak olan görüşmeler sonrasında da futbolcuyla da 3 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyordu. Ama işler öyle gitmedi.
İRAN KULÜBÜ SORUN ÇIKARDI
Ancak oyuncunun kulübü Esteghlal'in resmi bir açıklama yaparak, "Majid Hosseini halen bizim oyuncumuzdur bu transfere izin vermiyoruz ve hakkımızı FIFA'da arayacağız" şeklinde açıklama yaptı.
OYUNCUNUN TAVRI ÖNEMLİ
Trabzonspor karşı bir hamle ile FIFA'ya başvuru yapacak. Oyuncunun tavrının Trabzonspor'dan yana olması durumunda, FIFA'nın lehte karar vermesi bekleniyor.
3 YILLIK İMZA ATILACAKTI
Üstelik KAP'a da transfer görüşmelerinin başlandığına dair resmi açıklama yapmıştı. Dün yapılacak olan görüşmeler sonrasında da futbolcuyla da 3 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyordu. Ama işler öyle gitmedi.
İRAN KULÜBÜ SORUN ÇIKARDI
Ancak oyuncunun kulübü Esteghlal'in resmi bir açıklama yaparak, "Majid Hosseini halen bizim oyuncumuzdur bu transfere izin vermiyoruz ve hakkımızı FIFA'da arayacağız" şeklinde açıklama yaptı.
OYUNCUNUN TAVRI ÖNEMLİ
Trabzonspor karşı bir hamle ile FIFA'ya başvuru yapacak. Oyuncunun tavrının Trabzonspor'dan yana olması durumunda, FIFA'nın lehte karar vermesi bekleniyor.
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