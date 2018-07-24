Faşizme yüzyılın golü

Arsenal'in yıldızı, Türk düşmanlarına pabuç bırakmadı. Milli formayı çıkardı. Veda mesajında da uğradığı saygısızlığı ve ırkçı saldırıları anlattı. Almanya'yı sarstı.​Merkel bile "Çok üzgünüm" diyerek hatalarını örtbas etmeye çalıştı. Fakat dünya spor kamuoyunu kandıramadı. Herkes Mesut'a destek çıktı. Almanya ise köşeye sıkıştı.