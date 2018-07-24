Faşizme yüzyılın golü

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, Türk düşmanlarına pabuç bırakmadı. Milli formayı çıkardı. Veda mesajında da uğradığı saygısızlığı ve ırkçı saldırıları anlattı. Almanya'yı sarstı.
Merkel bile "Çok üzgünüm" diyerek hatalarını örtbas etmeye çalıştı. Fakat dünya spor kamuoyunu kandıramadı. Herkes Mesut'a destek çıktı. Almanya ise köşeye sıkıştı.
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