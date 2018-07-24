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Faşizme yüzyılın golü

, baskılara dayanamadı. "Irkçılık yapıyorsunuz" diyerek Alman Milli Takımı'ndan ayrıldı. Skandala dünyadan tepki yağdı. Uluslararası medya, spor adamları ve politikacılar Mesut'un ırkçılığa verdiği tepkinin eşsiz olduğunda birleşti



Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, Türk düşmanlarına pabuç bırakmadı. Milli formayı çıkardı. Veda mesajında da uğradığı saygısızlığı ve ırkçı saldırıları anlattı. Almanya'yı sarstı.

​Merkel bile "Çok üzgünüm" diyerek hatalarını örtbas etmeye çalıştı. Fakat dünya spor kamuoyunu kandıramadı. Herkes Mesut'a destek çıktı. Almanya ise köşeye sıkıştı.
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