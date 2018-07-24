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’dan tatsız prova:1-1

Trabzonspor’dan tatsız prova:1-1
Slovenya'da hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Katar takımlarından Al Duhail ile oynadığı özel maçta 1-1 berabere kaldı. Maça Esteban, Pereira, Hüseyin, Kucka, Novak, Olcay, Onazi, Sosa, Yusuf, Abdülkadir, Rodallega ilk 11'i ile başlayan Fırtına 42'de yenik duruma düşmesine rağmen 45'te Rodallega ile eşitliği yakaladı.

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