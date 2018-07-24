Slovenya'da hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Katar takımlarından Al Duhail ile oynadığı özel maçta 1-1 berabere kaldı. Maça Esteban, Pereira, Hüseyin, Kucka, Novak, Olcay, Onazi, Sosa, Yusuf, Abdülkadir, Rodallega ilk 11'i ile başlayan Fırtına 42'de yenik duruma düşmesine rağmen 45'te Rodallega ile eşitliği yakaladı.
Trabzonspor’dan tatsız prova:1-1
Etiketler: Trabzonspor , Katar
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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