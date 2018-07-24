Bursaspor , Medipol Başakşehir forması giyen Brezilyalı oyuncu Mossoro'yu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Batalla'nın takıma veda etmesinin ardından Arjantinli yıldızın orta sahadaki boşluğunu doldurmak isteyen Bursaspor Başakşehir'de forma giyen Mossoro'yu kadroya katmak için girişimlerini sürdürüyor
Bursa Mossoro için görüşmelere başladı
Etiketler: Bursa , Başakşehir , Bursaspor
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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