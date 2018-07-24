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Mossoro için görüşmelere başladı

Bursa Mossoro için görüşmelere başladı
Bursaspor , Medipol forması giyen Brezilyalı oyuncu Mossoro'yu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Batalla'nın takıma veda etmesinin ardından Arjantinli yıldızın orta sahadaki boşluğunu doldurmak isteyen spor Başakşehir'de forma giyen Mossoro'yu kadroya katmak için girişimlerini sürdürüyor
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