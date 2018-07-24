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sert kayaya çarptı

’in 3. ön eleme turundaki muhtemel iki rkaibinden biri olan geçen sezon i 7. sırada bitirdi...

Başakşehir sert kayaya çarptı
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Medipol Başakşehir'e zorlu rakipler çıktı. Kura çekimi sonrasında temsilcimiz İskoçya'dan Aberdeen ve İngiltere'den Burnley takımları arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Premier Lig'de mücadele eden Burnley geçtiğimiz sezon lig 54 puanla 7. sırada tamamladı. Aberdeen ise İskoçya Ligi'nde şampiyon Celtic ve Rangers'ın ardından üçüncü sırada yer almayı başardı.

​ABDULLAH AVCI: AVRUPA'DA İLERLEMEK İSTİYORUZ
Teknik Direktörü , bu sezon Avrupa'da da ilerlemek istediklerini söyledi. Avcı, "3. ön eleme turunda güçlü bir rakip bizi bekliyor. Ancak turu geçmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Takıma güveniyorum" dedi.

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