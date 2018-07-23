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Demir Grup , ekibi 'nın lı sağ beki 'u 1 yıllığına kiraladı.

Barcelonalı oyuncuyu Süper Ligde!

ekiplerinden Demir Grup , 'dan lı sağ bek ile 1 yıllık kiralık olarak anlaştı.

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip bonservisi Barcelona'da bulunan 28 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Douglas Pereira Dos Santos ile anlaştı.



Sivasspor'un 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna katacağı Douglas 2014-15 sezonunda Brezilya'nın Kulübü'nden Barcelona'ya 4 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Barcelona'da sadece 8 maçta forma giyebilen Brezilyalı yıldız İspanya'nın Sporting Gijon ve Portekiz'in takımlarına kiralanmıştı.

Başarılı defans oyuncusunun kırmızı-beyazlı ekibin 'daki kampına katılacağı öğrenildi. Kariyerinde 210 maça çıkan Douglas 13 asist yaparken 12 gol kaydetti.

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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi 21:38
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