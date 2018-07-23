Finlandiya'da düzenlenen 2018 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampilyonası'nda ilk 2 maçını kaybeden Türkiye, B Grubu'ndaki 3. ve son maçında bugün 18.30'da Ukrayna ile karşılaşacak.
RİZE'DE KWEUKE ÇIKMAZI
Çaykur Rizespor ile 4 yıllık sözleşmesi bulunan Leonard Kweuke, kulübün sözleşmeyi feshetme teklifini kabul etmedi ve 4 yıllık alacağını istedi. Açıklama Çaykur Rizespor cepheasinden yapıldı.
KARABÜK'TE 2 TRANSFER
1 Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, defans oyuncusu İbrahim Kaş ve kaleci Yavuz Aygün'ü renklerine kattı. Karabük'te yeni sezon hazırlıklarının ve transfer çalışmalarının devam ettiği de bildirildi.
BURSA YASİN'İ ALIYOR
Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin ile prensipte anlaştı. Yasin Öztekin'in bugün Bursaspor'un Afyon'daki kampına katılacağı öğrenildi.
VİDA: 35 YAŞINA KADAR FUTBOL OYNARIM
Kartal'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Gelecek planları hakkında da konuşan Vida, "Yaptığım işi seviyorum. Futbola konsantre halindeyim. Oynamak için daha çok zamanım var. Eğer ciddi bir sakatlık yaşamazsam 35 yaşına kadar oynamayı düşünüyorum" dedi. Sosyal medyada bir hesabı olmadığını söyleyen Vida, "Facebook veya Instagram varken hiçbir şeyi saklayamazsınız" diye konuştu. Vida Hırvatistan'ın Dünya Kupası'nda 2. olmasından sonra Zagreb'de muhteşem karşılandıklarını sözlerine ekledi.
REAL BETİS'TEN ADRİANO ATAĞI
İspanyol kulüplerinden Real Betis'in Adriano için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi. Brezilyalı futbolcu için Siyah-Beyazlı kulübe 4 milyon Euro bonservis bedeli önermeyi planlayan İspanyol kulübünün bu hafta içinde resmi teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.
YUSUF TUNAOĞLU KABRİNDE ANILDI
Beşiktaş'ın efsanevi futbolcularından Yusuf Tunaoğlu vefatının 18. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine Başkan Fikret Orman çelenk gönderirken törene Yusuf Tunaoğlu'nun yakınları ve kongre üyeleri de katıldı.
LARIN'E ÖZEL ANTRENMAN
Şenol Güneş'in gol bölgelerinde daha etkili olması için Cyle Larin'e özel bir program verdiği öğrenildi. Kanadalı futbolcu antrenman sonrası gol vuruşlarında daha etkili olmak için çalışıyor. Larin'e son vuruşunun daha da gelişmesi için özel bir çalışma yaptırılıyor.
BOĞAZİÇİ'NDE ZAFER ULAÇ VE SARAÇ'IN OLDU
Bu yıl 30. kez düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı erkeklerde Doğukan Ulaç, kadınlarda ise Hilal Zeynep Saraç kazandı. Anadolu Yakası'nda Kanlıca İskelesi'nden başlayan yarış, Avrupa Yakası'nda Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı önünde bitti. Yarışta rahatsızlanan yüzücü Mehmet Baykal, hayatını kaybetti.
VETTEL'İN KAZA YAPTIĞI YARIŞI HAMİLTON KAZANDI
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 11. yarışı Almanya Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu. Vettel yağmur nedeniyle ıslanan pistte yaptığı kaza yüzünden 52. turda mücadeleye veda etti. Yarışta Hamilton'ın 4.5 saniye arkasındaki Valtteri Bottas 2'nci, Raikkonen ise 3. oldu.
15. ETABIN KAZANANI CORT NIELSEN OLDU
Fransa Bisiklet Turu'nun 15. etabını, 4 saat 25 dakika 52 saniyelik derecesiyle Astana takımından Danimarkalı Magnus Cort Nielsen kazandı. Sky takımının Büyük Britanyalı bisikletçisi Geraint Thomas ise en yakın takipçisinin 1 dakika 39 saniye önünde genel klasmandaki liderliğini korudu. Tura bugün ara verilecek. 16. etap, 24 Temmuz Salı günü yapılacak.
YENİ MALATYASPOR DA COSTA'YI BİTİRİYOR
Evkur Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir'in stoperi Manuel Da Costa'yı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Medipol Başakşehir'in 1.91 metre boyundaki defans oyuncusu Manuel Da Costa'yı kadrosuna katmak için görüşmelerini sürderen Yeni Malatya bu transferi bu hafta içinde sonlandırmak istiyor.
ANTALYASPOR'UN GÖZÜ MICHAEL PEREIRA'DA
Antalyaspor'un Aly Cissokho'dan sonra Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren ve sarı-kırmızılı kulüple anlaşma sağlanamayan Fransız sağ kanat oyuncusu Michael Pereira ile ilgilendiği ileri sürüldü. Süper Lig'de de ilk senesinde ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Pereira'nın sözleşmesi sona erdi.
SON ADAY BABACAN
Fabri'nin satışı için Fulham'la anlaşmaya varan Beşiktaş'ta kaleci arayışları sürüyor... Ospina ve Jose Sa ile temas halinde olan Siyah-Beyazlılar, Başakşehir'den Volkan Babacan'ı da gündemine aldı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın bu hafta içinde Başakşehir kulübüyle görüşmesi bekleniyor.
RİZE'DE KWEUKE ÇIKMAZI
Çaykur Rizespor ile 4 yıllık sözleşmesi bulunan Leonard Kweuke, kulübün sözleşmeyi feshetme teklifini kabul etmedi ve 4 yıllık alacağını istedi. Açıklama Çaykur Rizespor cepheasinden yapıldı.
KARABÜK'TE 2 TRANSFER
1 Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, defans oyuncusu İbrahim Kaş ve kaleci Yavuz Aygün'ü renklerine kattı. Karabük'te yeni sezon hazırlıklarının ve transfer çalışmalarının devam ettiği de bildirildi.
BURSA YASİN'İ ALIYOR
Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin ile prensipte anlaştı. Yasin Öztekin'in bugün Bursaspor'un Afyon'daki kampına katılacağı öğrenildi.
VİDA: 35 YAŞINA KADAR FUTBOL OYNARIM
Kartal'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Gelecek planları hakkında da konuşan Vida, "Yaptığım işi seviyorum. Futbola konsantre halindeyim. Oynamak için daha çok zamanım var. Eğer ciddi bir sakatlık yaşamazsam 35 yaşına kadar oynamayı düşünüyorum" dedi. Sosyal medyada bir hesabı olmadığını söyleyen Vida, "Facebook veya Instagram varken hiçbir şeyi saklayamazsınız" diye konuştu. Vida Hırvatistan'ın Dünya Kupası'nda 2. olmasından sonra Zagreb'de muhteşem karşılandıklarını sözlerine ekledi.
REAL BETİS'TEN ADRİANO ATAĞI
İspanyol kulüplerinden Real Betis'in Adriano için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi. Brezilyalı futbolcu için Siyah-Beyazlı kulübe 4 milyon Euro bonservis bedeli önermeyi planlayan İspanyol kulübünün bu hafta içinde resmi teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.
YUSUF TUNAOĞLU KABRİNDE ANILDI
Beşiktaş'ın efsanevi futbolcularından Yusuf Tunaoğlu vefatının 18. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine Başkan Fikret Orman çelenk gönderirken törene Yusuf Tunaoğlu'nun yakınları ve kongre üyeleri de katıldı.
LARIN'E ÖZEL ANTRENMAN
Şenol Güneş'in gol bölgelerinde daha etkili olması için Cyle Larin'e özel bir program verdiği öğrenildi. Kanadalı futbolcu antrenman sonrası gol vuruşlarında daha etkili olmak için çalışıyor. Larin'e son vuruşunun daha da gelişmesi için özel bir çalışma yaptırılıyor.
BOĞAZİÇİ'NDE ZAFER ULAÇ VE SARAÇ'IN OLDU
Bu yıl 30. kez düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı erkeklerde Doğukan Ulaç, kadınlarda ise Hilal Zeynep Saraç kazandı. Anadolu Yakası'nda Kanlıca İskelesi'nden başlayan yarış, Avrupa Yakası'nda Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı önünde bitti. Yarışta rahatsızlanan yüzücü Mehmet Baykal, hayatını kaybetti.
VETTEL'İN KAZA YAPTIĞI YARIŞI HAMİLTON KAZANDI
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 11. yarışı Almanya Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu. Vettel yağmur nedeniyle ıslanan pistte yaptığı kaza yüzünden 52. turda mücadeleye veda etti. Yarışta Hamilton'ın 4.5 saniye arkasındaki Valtteri Bottas 2'nci, Raikkonen ise 3. oldu.
15. ETABIN KAZANANI CORT NIELSEN OLDU
Fransa Bisiklet Turu'nun 15. etabını, 4 saat 25 dakika 52 saniyelik derecesiyle Astana takımından Danimarkalı Magnus Cort Nielsen kazandı. Sky takımının Büyük Britanyalı bisikletçisi Geraint Thomas ise en yakın takipçisinin 1 dakika 39 saniye önünde genel klasmandaki liderliğini korudu. Tura bugün ara verilecek. 16. etap, 24 Temmuz Salı günü yapılacak.
YENİ MALATYASPOR DA COSTA'YI BİTİRİYOR
Evkur Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir'in stoperi Manuel Da Costa'yı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Medipol Başakşehir'in 1.91 metre boyundaki defans oyuncusu Manuel Da Costa'yı kadrosuna katmak için görüşmelerini sürderen Yeni Malatya bu transferi bu hafta içinde sonlandırmak istiyor.
ANTALYASPOR'UN GÖZÜ MICHAEL PEREIRA'DA
Antalyaspor'un Aly Cissokho'dan sonra Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren ve sarı-kırmızılı kulüple anlaşma sağlanamayan Fransız sağ kanat oyuncusu Michael Pereira ile ilgilendiği ileri sürüldü. Süper Lig'de de ilk senesinde ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Pereira'nın sözleşmesi sona erdi.
SON ADAY BABACAN
Fabri'nin satışı için Fulham'la anlaşmaya varan Beşiktaş'ta kaleci arayışları sürüyor... Ospina ve Jose Sa ile temas halinde olan Siyah-Beyazlılar, Başakşehir'den Volkan Babacan'ı da gündemine aldı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın bu hafta içinde Başakşehir kulübüyle görüşmesi bekleniyor.
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