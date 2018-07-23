Ndiaye’nin yedeği Pasalic

alana mutlaka çok kaliteli biralmak isteyen'da tüm gözler'ye çevrilmiş durumda... Ancakyıldız için büyük ihtimalle'de transferin kapanacağı tarih olan'a kadar bekleyecek olan Sarı-Kırmızılılar bir yandan dabelirledi.geçtiğimiz sezon'da kiralık olarak forma giyen'i gündemine aldı. 23 yaşındakiorta alan oyuncusunun bonservisidevi'de bulunuyor.'i yine kadrosunda düşünmeyen, oyuncusunu kiralayacağı yeni bir kulüp arıyor.'ınkulübüyle bir ön görüşme yaptığı ve tablonun olumlu olduğu ifade ediliyor.Sarı-Kırmızılılar bir süre dahaiçin'den gelecek yanıtı bekleyecek. Eğer olumlu bir gelişme olmazsa,'in de onay verdiği1 yıllık kiralık olarak kadroya katılacak.