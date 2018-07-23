Musa için bir kez daha

İsviçre kampında üst üste aldığı PSV ve Valencia yenilgileri sonrası transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi... Sarı-Kırmızılılar uzun süre görüştüğü fakat Dünya Kupası sonrası transferinden vazgeçtiği Ahmed Musa için yeniden düğmeye basma kararı aldı.



BU KEZ NE DİYECEKLER?

Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in ısrarla takımda görmek istediği Nijeryalı yıldızın kulübü Le- icester City ile görüşerek randevu talep etti. Alınan bilgilere göre bu hafta içinde iki yönetici İngiltere'ye giderek Leicester yetkilileri ve Musa ile bir araya gelecek. Yıldız futbolcuyu satmaya yanaşmayan İngiliz kulübünün yapılacak yeni kiralama teklifine nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.