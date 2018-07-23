Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş yapılacak transferlerle ilgilenmediğini söyledi. Tecrübeli teknik adam yönetimin transfer için büyük uğraş verdiğini ifade ederek, "Ben eldeki oyunculara bakarım. Görevim onları maçlara en iyi şekilde hazırlamaktır. Yeni bir oyuncu geldikten sonra duruma bakarız, Şu anda yalnızca elimdeki oyuncularla ilgileniyorum. Bir hocanın da görevi budur" ifadesini kullandı.
Gelecek oyunculara değil eldekine bakarım
Güneş, transferle ilgilenmediğini söyleyerek, “Ben eldekilere bakarım. Görevim onları en iyi şekilde hazırlamak” dedi
Etiketler: Şenol Güneş , transfer
- 23 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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