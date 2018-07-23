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Gelecek oyunculara değil eldekine bakarım

Güneş, le ilgilenmediğini söyleyerek, “Ben eldekilere bakarım. Görevim onları en iyi şekilde hazırlamak” dedi

Gelecek oyunculara değil eldekine bakarım
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş yapılacak lerle ilgilenmediğini söyledi. Tecrübeli teknik adam yönetimin transfer için büyük uğraş verdiğini ifade ederek, "Ben eldeki oyunculara bakarım. Görevim onları maçlara en iyi şekilde hazırlamaktır. Yeni bir oyuncu geldikten sonra duruma bakarız, Şu anda yalnızca elimdeki oyuncularla ilgileniyorum. Bir hocanın da görevi budur" ifadesini kullandı.
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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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