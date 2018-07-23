Sarı-lacivertli ekip, Devler Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz takımı Benfica ile eşleşti. Geçmişte Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la karşılaşan Benfica, Türk takımlarına yabancı değil.