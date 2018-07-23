Sarı-lacivertli ekip, Devler Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz takımı Benfica ile eşleşti. Geçmişte Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la karşılaşan Benfica, Türk takımlarına yabancı değil.
Fenerbahçe'ye tanıdık rakip! Benfica'yı tanıyalım! Benfica'nın tarihçesi
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'den Benfica ile eşleşti. Sarı Lacivertli takım daha önce de 2013 yılı UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali'nde Benfica ile eşleşirken, ilk maçı 1-0 kazanmış, deplasmandaki maçı ise 3-1'lik skorla kaybederek elenmişti.
Etiketler: Benfica , Fenerbahçe , UEFA , Ali Koç
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