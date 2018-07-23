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'ye tanıdık rakip! 'yı tanıyalım! Benfica'nın tarihçesi

, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'den ile eşleşti. Sarı Lacivertli takım daha önce de 2013 yılı Avrupa Ligi Yarı Finali'nde Benfica ile eşleşirken, ilk maçı 1-0 kazanmış, deplasmandaki maçı ise 3-1'lik skorla kaybederek elenmişti.

Sarı-lacivertli ekip, Devler Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz takımı Benfica ile eşleşti. Geçmişte Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la karşılaşan Benfica, Türk takımlarına yabancı değil.

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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi 14:50
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