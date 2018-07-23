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  1. Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

ve 'in rakibi belli oluyor!

ve 'in bulunduğu UEFA 'nde, 3. ön eleme turu kuraları çekiliyor.

Beşiktaş ve Başakşehirin rakibi belli oluyor!

'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminde, 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını elemesi halinde ve turnuvaya 3. ön eleme turundan katılacak Medipol rakibini bekliyor.

Avrupa Ligi'nde ilk maçlar 9 Ağustos, rövanşları ise 16 Ağustos'ta oynanacak.

Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri;
Ajax - Sturm Graz (Elenen)
Maccabi Tel-Aviv - Radnicki Niš
HNK Rijeka
Aberdeen - Burnley (Galibi)
Zenit
Beşiktaş'ın B36 Torshavn'ı elemesi halinde muhtemel rakipleri şöyle;
Jagiellonia Białystok - Rio Ave (Galibi)
LASK - Lillestrøm (Galibi)
Dinamo Brest - Atromitos (Galibi)
Brøndby
U Craiova
Budapest Honvéd - Progrès Niederkorn (Galibi)

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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi 13:43
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