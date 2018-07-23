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UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu! İşte Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli oluyor. Başakşehir Aberdeen-Burnley eşleşmesinin galibi ile oynayacak. Beşiktaş ise Lask Linz/Lillestrom maçının galibi ile oynayacak.

UEFA Avrupa Liginde rakipler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in rakipleri belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminde B36 Torshavn'ı elemesi halinde Beşiktaş, LASK - Lillestorm maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Medipol Başakşehir ise Aberdeen - Burnley eşleşmesinde tur atlayan ekiple kaşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 9 Ağustos, rövanşları ise 16 Ağustos'ta oynanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER:

Medipol Başakşehir / Aberdeen v Burnley
B36 Torshavn v Beşiktaş / LASK v Lillestorm

  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi 15:15
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