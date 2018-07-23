UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu! İşte Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in rakipleri belli oldu.
İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminde B36 Torshavn'ı elemesi halinde Beşiktaş, LASK - Lillestorm maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Medipol Başakşehir ise Aberdeen - Burnley eşleşmesinde tur atlayan ekiple kaşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 9 Ağustos, rövanşları ise 16 Ağustos'ta oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER:
Medipol Başakşehir / Aberdeen v Burnley
B36 Torshavn v Beşiktaş / LASK v Lillestorm
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