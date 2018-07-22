Yönetim Denayer’i bitirmeye kararlı

Galatasaray Jason Denayer'den vazgeçmiyor... Sarı-Kırmızılı yönetim bugüne kadar Belçikalı futbolcu için İngiliz kulübü Manchester City ile yaptığı görüşmelerden bir sonuç elde edemedi. Buna rağmen pes etmeyen Galatasaray Yönetimi'nin Denayer için bu hafta İngiliz kulübünün kapısını bir kez daha çalmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında bu tekliften sonra Belçikalı futbolcunun durumu kesinlik kazanacak.



DENAYER İYİYDİ

Bu arada ABD'de kamp çalışmalarını sürdüren M.City'de Teknik Direktör Pep Guardiola Denayer'in performansından memnun kaldığını söyledi. Guardiola, "Denayer iyiydi. Hem sağ ayaklı hem sol ayaklı bir oyuncu" dedi. Bu sözler Denayer'in M.City'de kalabileceği şeklinde yorumlandı.