Trabzonspor, Majid Hosseini ile görüşmelere başladı.
Bordo-Mavililer'in KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcu Seyedmajid Hosseini'nin Esteghlal FC ile olan sözleşmesinde yer alan buy-out maddesinin kulübümüz tarafından kullanıldığı, resmi olarak Esteghlal FC'ye bildirilmiş olup, futbolcu ile de sözleşme yapılması konusunda görüşmelere başlanmıştır."
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