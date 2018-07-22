Trabzonspor, Majid Hosseini ile görüşmelere başladı.

Bordo-Mavililer'in KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Seyedmajid Hosseini'nin Esteghlal FC ile olan sözleşmesinde yer alan buy-out maddesinin kulübümüz tarafından kullanıldığı, resmi olarak Esteghlal FC'ye bildirilmiş olup, futbolcu ile de sözleşme yapılması konusunda görüşmelere başlanmıştır."