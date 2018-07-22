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  1. Trabzonspor'da flaş ayrılık

, Hosseini ile görüşmelere başladı

, ile görüşmelere başladığını 'a bildirdi

Trabzon transferi KAPa bildirdi

, ile görüşmelere başladı.

Bordo-Mavililer'in 'a yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Seyedmajid Hosseini'nin Esteghlal ile olan sözleşmesinde yer alan buy-out maddesinin kulübümüz tarafından kullanıldığı, resmi olarak Esteghlal FC'ye bildirilmiş olup, futbolcu ile de sözleşme yapılması konusunda görüşmelere başlanmıştır."

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  • 22 Temmuz 2018, Pazar 17:56
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