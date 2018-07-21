Domagoj Vida için Beşiktaş'a daha önce 18 milyon Euro öneren İngiliz ekibi West Ham, bu rakamı 22 milyon Euro'ya çıkardı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın ise West Ham'ın bu teklifini de yetersiz bulduğu ve reddettiği öğrenildi. Orman'ın 29 yaşındaki stoper için 25 milyon Euro istediği öne sürülüyor.
West Ham’ın Vida ısrarı
İngilizler, Vida için Beşiktaş’a 22 milyon Euro önerdi
Etiketler: Fikret Orman , Beşiktaş , vida , Ham , west , euro , İngilizler
- 21 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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