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’ın ısrarı

, için ’a 22 milyon önerdi

West Ham’ın Vida ısrarı
Domagoj için 'a daha önce 18 milyon öneren İngiliz ekibi , bu rakamı 22 milyon Euro'ya çıkardı. Beşiktaş Başkanı 'ın ise West Ham'ın bu teklifini de yetersiz bulduğu ve reddettiği öğrenildi. Orman'ın 29 yaşındaki stoper için 25 milyon Euro istediği öne sürülüyor.
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  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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