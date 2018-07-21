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Türkiye’den de isteyeni var

Avustralya basınına göre Ussain Bolt, Türkiye’den de ciddi bir teklif aldı...

Türkiye’den de isteyeni var

Avusturalya takımlarından Central Coast Mariners'la 6 haftalık deneme antrenmanlarına çıkan efsanevi sprinter Usain Bolt için dünyanın pek çok farklı yerinden takımların devrede olduğu ifade edildi. 31 yaşındaki rekortmen eski atlet; ABD, Türkiye ve Macaristan'dan takımların radarında... İddianın adresi Avustralya basını... Habere göre Bolt'u kadrosunda isteyen kulüpler önümüzdeki günlerde Jamaikalı efsane ile temasa geçecek.

8 MADALYALI BİR EFSANE
Eski efsane atlet Ussain Bolt'un 8 olimpiyat şampiyonluğu bulunuyor. O tam bir efsane...

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  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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