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Badou Ndiaye'yi 1 yıllığına kiraladı

, geçtiğimiz sezonun devre arasında 'ye sattığı Badou Ndiaye'yi 1 yıllığına kiraladı. Stoke City ile aradaki ufak pürüzlerin çözülmesinin ardından Senegalli yıldızın takıma katılması bekleniyor. Badou Ndiaye, geçtiğimiz sezon devre arasında 16 milyon Euro bonservisle İngiliz kulübüne olmuştu...

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Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiliz ekibi 'ye 16 milyon Euro bonservisle sattığı Badou Ndiaye'yi 1 yıllığına kiraladı.



Habertürk'ün haberine göre geçen sezon 'den düşen İngiliz ekibinde mutsuz olan 27 yaşındaki oyuncunun, Şampiyonlar Ligi faktörünün de etkisiyle 'a tekrar dönmek için ısrarcı olduğu, Stoke City yönetiminin de bu e sonunda onay verdiği öğrenildi.

Ndiaye'nin kulübüyle aradaki ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından birkaç gün içinde takıma katılması bekleniyor.
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  • 20 Temmuz 2018, Cuma 16:58
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