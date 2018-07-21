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Ndiaye'de mutlu son yakın

Sarı-Kırmızılılar hem Senegalli yıldız hem de kulübüyle pürüzlrei büyük oranda giderdi... Badou Ndiaye, Florya’ya geri dönüyor

Ndiayede mutlu son yakın
Hazırlık maçında PSV Eindhoven önünde alınan yenilginin ardından çalışmalarına hız veren Galatasaray'da Badou Ndiaye an meselesi.

FATİH TERİM ETKİSİ!
Fatih Terim'in yaptığı "Transferleri bir an önce bitirelim" çağrısının ardından dün Stoke City ile bir kez daha temas kuran Sarı-Kırmızılılar büyük oranda anlaşma sağlamayı başardı. Ndiaye ve menajeriyle pürüzleri de çözen Galatasaray mutlu sona çok yaklaştı.

KİRALAMA ÜCRETİ YOK
Sarı-Kırmızılılar'ın Senegalli futbolcuya 2 milyon 750 bin Euro yıllık ücret ödeyeceği, Ndiaye'nin sözleşmesindeki madde gereği Stoke ligden düştüğü için kiralama bedeli verilmeyeceği öğrenildi. Transferin 1-2 gün içinde açıklanması bekleniyor.
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  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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