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imzayı attı

Mitrovic imzayı attı
Beşiktaş'ın 3.9 Milyon Euro'ya 'nın takımına sattığı Mateja Mitrovic, dün yeni kulübü ile resmi sözleşme imzaladı. Genç savunmacı 'a 4.2 milyon Euro'ya transfer edilmişti.
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  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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