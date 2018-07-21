Beşiktaş'ın 3.9 Milyon Euro'ya Belçika'nın Club Brugge takımına sattığı Mateja Mitrovic, dün yeni kulübü ile resmi sözleşme imzaladı. Genç savunmacı Beşiktaş'a 4.2 milyon Euro'ya transfer edilmişti.
Mitrovic imzayı attı
Etiketler: Club Brugge , Beşiktaş , Belçika , Mitrovic
- 21 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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