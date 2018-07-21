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G.Saray'a piyangosu!

Porto forması giyen 'ın eski sol beki , menajerini değiştirdi. Menajer değişikliğinin ardından Telles'in 'a olacağı iddia edildi.

G.Saraya Alex Telles piyangosu!

Porto'da geçirdiği başarılı sezonun ardından Avrupa devlerinin radarına giren 'ın eski futbolcusu , adım adım 'a oluyor.

basını, Telles'in menajerini değiştirdiğini ve yoluna Giuliano Bertolucci ile devam edeceğini belirtti. Brezilyalı menajer, Avrupa'daki Brezilyalı futbolcuları transfer etmesiyle ün salmıştı.

30 MİLYON EURO'YA JUVENTUS...
Telles'in menajer değişikliğinin ardından 30 milyon Euro'ya Juventus'a gitmesi bekleniyor. Sol bek Alex Sandro'yu 'ye satacak olan Juventus'un Brezilyalı bekin yerini bir başka Brezilyalı bek Telles ile dolduracağı kaydediliyor.

GALATASARAY KASASINI DOLDURACAK
Sporx 'in haberine göre Bu transferin gerçekleşmesiyle birlikte Galatasaray'da kasasını güçlendirecek. Telles'in sözleşmesinde bir sonraki transferden elde edilecek %10'luk karın Galatasaray'a verileceği maddesi bulunuyordu.

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  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi 21:28
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