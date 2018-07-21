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Onyekuru ilk golünü attı | : 1 - : 2 maç sonucu

yeni sezon hazırlıkları kapsamında 3. maçını ile oynadı. İsviçre'de yapılan maçta Galatasaray Valencia'ya 2-1 mağlup olurken yeni Henry Onyekuru Galatasaray formasıyla ilk golünü bu karşılaşmada attı. 61'de Selçuk İnan'ın yerine oyuna giren Onyekuru, 69'da ağları havalandırıp sarı-kırmızılı forma altında golle tanıştı. İlk yarıda Garry Rodrigues'in sakatlığı ise can sıktı!

Onyekuru Aslana yetmedi!

İsviçre'nin Zürih kentine giden daha önce FC Wil'i 1-0 mağlup etmişti. PSV ile yapılan maçtan 3-1 yenik ayrılan sarı-kırmızılılar, son hazırlık maçında İspanya La Liga ekibi ile karşılaştı.

İlk yarıda rakibine oyun üstünlüğü sağlayan ve birçok gol pozisyonuna giren sarı-kırmızılılar 39'de Veza'nun golüne engel olamadı ve soyunma odasına 1-0 geride girdi.

Valencia, 52'de Toni Leto ile durumu 2-0'a getiriken 62'de Galatasaray'ın yeni i Onyekuru, sarı kırmızılı takımla ilk golünü Valencia'ya attı.

ONYEKURU İLK GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray - Valencia hazırlık maçında sarı kırmızılı takımın yeni transferi Onyekuru ilk golünü attı. Müsabakanın 61. dakikasında Selçuk İnan'ın yerine oyuna giren Onyekuru, 69'da ise farkı 1'e indiren golü kaydetti.

Galatasaray'ın sezon başında Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Onyekuru, İsviçre kampında Valencia ile oynanan hazırlık maçında ilk golünü attı. Galatasaray formasıyla ilk golünü Valencia'ya atan Onyekuru, golün ardından sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı. Onyekuru attığı golle kalitesini gösterirken, teknik heyet ve 'i de memnun etti. Onyekuru golün ardından Valencia karşısında daha hırslı bir şekilde mücadele etti.

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  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi 21:04
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