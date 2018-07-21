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, 'la anlaştı

, son olarak forması giyen 'le anlaşmaya vardı. Adı uzun süre Beşiktaş'la da anılan 31 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'la olan sözleşmesi 1 Temmuz 2018 itibariyle sona ermişti.

Yasin Öztekinin yeni takımı belli oldu

A Spor'un haberine göre, Spor Toto ekiplerinden , 'la olan sözleşmesi sona eren 'le anlaşmaya vardı.

4 sezondur Galatasaray forması giyen Yasin, sarı kırmızılı ekiple çıktığı 141 resmi maçta 31 gol atıp 30 da asist yaptı.

Galatasaray'ın 2014'ün Ağustos ayında 2.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Kayseri Erciyesspor'dan transfer ettiği Yasin, Borussia Dortmund altyapısından yetişti. Deneyimli oyuncu Türkiye kariyerine 2011-12 sezonunda Gençlerbirliği formasıyla başlarken buradan Trabzonspor'a transfer oldu.

Yasin, Galatasaray ile 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 de Türkiye Süper Kupası kazandı.

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  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi 22:35
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